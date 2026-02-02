Haberler

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, İsrail'i ziyaret edecek
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın İsrail'e bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Witkoff'un ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile ayrı ayrı görüşeceği belirtildi.

