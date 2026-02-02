Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, İsrail'i ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın İsrail'e bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Witkoff'un ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile ayrı ayrı görüşeceği belirtildi.