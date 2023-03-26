ABD'nin Mississippi eylatinde kasırga: 25 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinde meydana gelen kasırga sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Mississippi Valisi Tate Reeves, eyalette olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden ise "Yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

ABD'nin Mississippi eyaletinde kasırga meydana geldi. Mississippi Acil Durum Yönetim Dairesi, kasırgada can kaybının 25 olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Şu anda ölü sayısı 25'e yükseldi ve onlarca kişi yaralandı. Ölümler Sharkey, Humphreys, Carroll ve Monroe ilçelerinde bildirildi. Birden fazla devlet kurumu ve ortak, müdahale ve kurtarma çabalarına yardımcı olmak için birlikte çalışıyor" denildi.

ABD Başkanı Biden ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İhtiyaç duyduğunuz desteği, ne kadar sürerse sürsün sağlamak için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.