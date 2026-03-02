CENTCOM: İran saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısı 4'e yükseldi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik operasyon sırasında bir askerin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 4'e yükseldiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) dün yapılan açıklamada 3 askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin ise ağır yaralandığı bildirildi. Yapılan son açıklamada ise İran'ın ilk saldırıları sırasında ağır yaralanan dördüncü askerin, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı