Haberler

CENTCOM: İran saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısı 4'e yükseldi

CENTCOM: İran saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısı 4'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik operasyon sırasında bir askerin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 4'e yükseldiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik operasyonun başlangıcından itibaren bir askerin daha yaşamını yitirdiğini ve can kaybının 4'e yükseldiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) dün yapılan açıklamada 3 askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin ise ağır yaralandığı bildirildi. Yapılan son açıklamada ise İran'ın ilk saldırıları sırasında ağır yaralanan dördüncü askerin, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Jhon Duran'dan sonra Kolombiya'dan bir yıldız daha geliyor
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler

Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler