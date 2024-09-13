ABD'nin ikinci uçak gemisi Doğu Akdeniz'deki görevini tamamladı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) faaliyet bölgesine, Doğu Akdeniz'e gönderilen ikinci uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in görevini tamamlandığını, Hint-Pasifik bölgesine intikal edeceğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Ryder, yaptığı açıklamada, USS Abraham Lincoln adlı uçak gemisinin bölgede kalmaya devam edeceğini belirterek, "USS Theodore Roosevelt, ABD Merkez Komutanlığı'ndaki görevini tamamladıktan sonra Hint-Pasifik operasyon alanına gidiyor. ABD halen bölgede USS Abraham Lincoln yanı sıra destroyerler, bir Deniz Seferi Birimi, F-22 Raptor uçakları ve daha fazlasını bulundurmaktadır. Hamas'ın 7 Ekim'deki korkunç saldırılarının ardından Orta Doğu'daki krizin başlangıcından bu yana olduğu gibi, gerilimi düşürmek ve daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmayı caydırmak için bölgesel ortaklarla birlikte çalışmaya yoğun bir şekilde odaklanmış durumdayız. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca tüm rehinelerin evlerine dönmesi ve Gazze'deki savaşın sona ermesi için bir rehine anlaşmasının parçası olarak ateşkesin sağlanması konusuna da odaklanmış durumdadır" dedi.

İRAN'IN SALDIRI TEHDİDİ SONRASI BÖLGEYE GİTMİŞTİ

USS Theodore Roosevelt, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye yönelik 31 Temmuz'da düzenlediği suikastın ardından bölgeye gönderilmişti. İranlı yetkililer, söz konusu suikastın 'yanıtsız' kalmayacağını belirtmiş ve İsrail'e yönelik saldırının 'orantılı' olacağını söylemişti.

Bölgede gerginliğin tırmanmasının ardından ABD, USS Theodore Roosevelt'i Doğu Akdeniz'de halihazırda görev yapan USS Abraham Lincoln'ün yanına göndermişti.