ABD'nin Hamas'a Ateşkes Teklifi Reddedildi

ABD'nin Hamas'a Ateşkes Teklifi Reddedildi
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Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın cevabını 'hiçbir şekilde kabul edilemez' olarak değerlendirdi. Witkoff, Hamas'ın teklifini kabul etmesi gerektiğini belirtti.

DONALD Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevabın, 'hiçbir şekilde kabul edilemez' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail-Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Witkoff, ABD'nin ateşkes teklifine Hamas'ın verdiği cevabı 'hiçbir şekilde kabul edilemez' olarak nitelendirdi ve bu yanıtın süreci geriye götürdüğünün altını çizdi.

Witkoff, Hamas'ın ABD tarafından sunulan çerçeve teklifini kabul etmesi gerektiğini belirterek, bu teklifin gelecek hafta başlayabilecek görüşmeler için temel oluşturduğunu bildirdi.

Witkoff, "Bu teklif, önümüzdeki günlerde 60 günlük bir ateşkes anlaşmasını tamamlamanın tek yolu. Bu anlaşmayla, hayatta olan rehinelerin yarısı ve hayatını kaybetmiş olanların yarısı ailelerine geri dönebilecek. Ayrıca, dolaylı görüşmelerde iyi niyetle kalıcı bir ateşkese ulaşmak için kapsamlı müzakereler yapılabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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