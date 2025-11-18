ABD'nin Gazze Tasarısı, BMGK'de Kabul Edildi

Haberler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin Gazze'de Barış Kurulu kurulmasını ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören tasarısını kabul etti. Oylamada 13 ülke 'evet' oyu verirken, Rusya ve Çin 'çekimser' kaldı.

ABD'nin hazırladığı 'Gazze Tasarısı', Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etti. BMGK'de yapılan oylamada 13 ülke tasarıya 'evet' oyu verirken, Rusya ile Çin tasarıda 'çekimser' oy kullandı.

Oylama öncesinde konuşma yapan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, taslağın Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek ve sürdürülebilir bir barışa ulaşabilmek için önemli bir dönemeç olacağını bildirdi. Tasarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik 'Gazze'de barış planına' dayandığını belirten Waltz, bu plana Katar, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pakistan ve Endonezya gibi ülkelerin destek verdiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
