ABD Ordusu, Pasifik Okyanusu'nda 3 Tekneyi Daha Vurdu: 8 Kişi Öldü

(ANKARA) - ABD Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM), Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia ettiği üç tekneye yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda, 8 kişi hayatını kaybetti.

SOUTHCOM, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 Aralık'ta, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, Ortak Görev Gücü Southern Spear, uluslararası sularda 'Belirlenmiş Terör Örgütleri' tarafından işletilen üç gemiye karşı ölümcül saldırılar gerçekleştirdi. İstihbarat, bu gemilerin Doğu Pasifik'te bilinen narkotik kaçakçılığı güzergahları boyunca seyir halinde olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını doğruladı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, uyuşturucu kaçakçılığını engellemeyi amaçladığını söylediği ve "Southern Spear Operasyonu" adı verilen kampanya kapsamında, şüpheli uyuşturucu teknelerine yönelik saldırılarda, şimdiye kadar en az 95 kişi öldürüldü.

ABD Ordusu, Güney Komutanlığı'nın bir başka sosyal medya paylaşımına göre, en son 4 Aralık'ta Doğu Pasifik'te şüpheli bir uyuşturucu teknesini vurmuş ve teknedeki dört kişi hayatını kaybetmişti.

Son saldırılar, Trump yönetiminin söz konusu uyuşturucu teknelerine yönelik operasyonlarına ilişkin soruların giderek arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Trump yönetimi, ABD Kongresi'ne, 2 Eylül'deki ilk saldırıyla başlayan ve uyuşturucu kartellerine karşı yürütülen bir "silahlı çatışma" içinde olunduğunu bildirdi. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'in daha önce aktardığına göre ABD Ordusu, o gün Karayipler'de faaliyet gösteren şüpheli bir uyuşturucu teknesine yönelik ilk saldırının teknedeki herkesin ölümüyle "sonuçlanmamasının" ardından ikinci bir saldırı düzenledi. Bazı Demokrat milletvekilleri ve hukuk uzmanları, bunun bir savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.

Demokrat Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, dün yaptığı açıklamada, bugün saldırılara ilişkin tüm senatörlere yönelik bir bilgilendirme yapılacağını, toplantıya Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in katılacağını söyledi. Schumer, "Amerikan halkı denetim hakkını hak ediyor. Bunu sağlamaya kararlıyız" dedi.

ABD medyasına konuşan ve konuya ilişkin bilgi sahibi olan iki kaynağa göre, Rubio ve Hegseth'in bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri için de gizli bir brifing vermesi bekleniyor.

Yönetim, öldürülenleri "hukuka aykırı savaşçılar" olarak nitelendirirken; ABD Adalet Bakanlığı'nın "gizli" bir tespitine dayanarak, "yargısal denetime tabi olmaksızın ölümcül saldırılar düzenleme yetkisine sahip olduğunu" ileri sürdü.

Söz konusu saldırılar, Venezuela'ya yönelik ve aylar süredir devam eden bir baskı kampanyasının parçası olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda, Karayipler'e binlerce asker ve bir uçak gemisi taarruz grubu konuşlandırıldı.

ABD, geçen hafta, Venezuelalı petrolün taşınmasına yardımcı olduğunu söylediği denizcilik şirketleri ve teknelere yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Bu açıklama, ülke açıklarında yaptırıma tabi bir tankerin ele geçirilmesinden bir gün sonra yapıldı.