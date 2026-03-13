ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu
ABD, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin de aralarında olduğu bazı kişilerle ilgili bilgi verenlere 10 milyar dolar ödül verileceğini açıkladı.

ABD, HAMANEY VE LARİCANİ'NİN YERİNE SÖYLEYENLERE ÖDÜL VERECEK

ABD İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin de aralarında bulunduğu üst düzey isimler hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Washington yönetimi, bu isimleri Devrim Muhafızları Ordusu aracılığıyla küresel terör faaliyetlerini yönetmek ve bölgesel istikrarı tehdit etmekle suçluyor.

"DÜNYA ÇAPINDA TERÖRİZM PLANLIYORLAR"

Öte yandan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu bireyler, dünya çapında terörizm planlayan, organize eden ve yürüten İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) çeşitli unsurlarını komuta etmekte ve yönetmektedir.

Eğer bu kişiler, diğer önemli IRGC liderleri veya bağlı kolları hakkında bilginiz varsa, bunu Tor tabanlı ihbar hattımız veya Signal üzerinden bize iletin. Paylaşacağınız bilgiler sizi başka bir yere yerleştirilme ve ödül için uygun hale getirebilir."

Yorumlar (2)

Shef :

eee hani vurduk diyordunuz ? Savaş, Epstein Adası'na benzemez, yalanla işler yürümez.

tamer topaloglu:

Vermez.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

