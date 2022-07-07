Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Adası Senatörü, Tiarra Mack'in sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video kısa sürede viral oldu. Videoda Mack'in seçim kampanyası için kumda kafa üstü "twerk" dansı yaptığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Senatör Mack'in videosu ABD'li kullanıcılar tarafından büyük tepki topladı. Siyasetin ciddi bir alan olduğunu vurgulayan birçok kullanıcı sosyal medyada Mack'i sert bir dille eleştirdi. Öte yandan Mack kendisini "Siyahi ve LGBT'li olduğum için beni hedef alıyorlar." sözleri ile savundu.