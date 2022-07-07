Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
 - Güncelleme:

ABD'nin Rhode Adası Eyaleti Senatörü Tiarra Mack, kum üzerinde yaptığı ters "twerk" dansı ile gündem oldu. Mack'in sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video kısa süre içerisinde gündem olurken eleştiri oklarının da hedefi oldu. Mack ise kendisine gelen eleştirileri "Siyahi ve LGBT'li olduğum için beni hedef alıyorlar." şeklinde cevapladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Adası Senatörü, Tiarra Mack'in sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video kısa sürede viral oldu. Videoda Mack'in seçim kampanyası için kumda kafa üstü "twerk" dansı yaptığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Senatör Mack'in videosu ABD'li kullanıcılar tarafından büyük tepki topladı. Siyasetin ciddi bir alan olduğunu vurgulayan birçok kullanıcı sosyal medyada Mack'i sert bir dille eleştirdi. Öte yandan Mack kendisini "Siyahi ve LGBT'li olduğum için beni hedef alıyorlar." sözleri ile savundu.

Haberler.com / Bilsay Özer - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title