ABD'li senatör Bob Menendez'dan F-16 çıkışı: Türkiye'ye satılacak F-16'lar Yunanistan'a karşı kullanılmasın

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye ile Rusya'nın yakın ilişkilerini öne sürerek ''NATO'ya tehdit'' dedi. Menendez, ''Bob Menendez, F-16'ların Türkiye'ye satışında Yunanistan'a karşı kullanılmayacak'' şartı getiren bir öneri sundu. Menendez, daha önce de Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için ABD'de yaptığı lobi çalışmaları ile gündeme gelmişti.

Türkiye ile ABD arasında F-16 bilmecesi sürüyor. Türkiye, parasını verdiği halde F-35'lerin ABD tarafından verilmemişti. Bu gelişmenin ardından Türkiye ABD'den, F-16'ların son versiyonu olan Block 70/72'lerden 40 adet ve bunun yanı sıra var olan jetleri için piyasa değeri yaklaşık 6 milyar doları bulan 80 adet yenileme kiti talep etmişti. Bu talebe ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'den Türkiye karşıtı bir hamle geldi.

'NATO'YA BAĞLILIĞINI GÖSTERMELİ'

Demokrat Partili Menendez, "Rusya, Ukrayna'yı vahşi ve yasadışı işgaline devam ederken, Türkiye'nin Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusu ile herhangi bir askeri işbirliğini tamamen reddederek NATO'ya ve bölgesel barış ve güvenliğe bağlılığını açıkça gösterme sorumluluğu ve fırsatı var" dedi.

''TÜRKİYE DÜŞMANCA İHLALLER YAPTI''

Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdüren Menendez, Yunanistan ile yaşanan krize değindi. Türkiye'nin, Yunanistan'ın hava sahasında "düşmanca ihlallerde" bulunduğunu ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için katılım sürecinde Türkiye'nin rotasını değiştireceğini ve bölgedeki yapıcı ortak olarak savunma ittifakına karşı sorumluluklarını yerine getireceğini umduğunu açıkladı.

'TÜRKİYE NATO'YU TEHLİKEYE ATIYOR'

Menendez, Türkiye konusunda "ABD'nin net olması gerektiğini" savunurken, "Türkiye'nin Rusya ve özellikle Rus savunma sektörüyle bağlarını genişletilmesi, NATO müttefiklerimizin ve Avrupa'daki ortaklarımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak ciddi bir hata olur" ifadelerini kullandı.

''F-16'LAR YUNANİSTAN'A KARŞI KULLANILMASIN''

Bob Menendez, F-16'ların Türkiye'ye Yunanistan'a karşı kullanılmaması şartı ile verilmesini içeren bir öneri sundu. Öneri kabul edilirse senatonun savunma bütçe tasarısına girecek. Benzer bir öneri daha önce Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti.

''ŞARTLI ANLAŞMAYI KABUL ETMİYORUZ''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. 'Şöyle kullan böyle kullan' gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" demişti.