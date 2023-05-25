ABD'li profesörden gazetecilere kasaturalı tehdit

ABD'de bir profesör; bir gazeteci ve bir fotoğrafçıyı kasaturayla tehdit ettiği gerekçesiyle işten atıldı. Görevine son verilen profesörün iki kişiye saldırdığı anlar, yoldan geçen bir araba kamerası tarafından görüntülendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Hunter College'da akademisyen olarak çalışan Profesör Shellyne Rodriguez'in saldırısının mağduru gazeteciler, kampüsteki kürtaj karşıtı eylemcilere yönelik eleştirel ifadelerde bulunduğu bir durumu konuşmak için görüşmeye çalışıyordu. Rodriguez'in dairesinin önüne gelen iki haberci, bir anda Profesör'ü karşılarında ellerinde kasaturayla görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

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Rodriguez, gazetecilere kapısının önünü terk etmemeleri halinde onları 'kasaturayla doğrayacağı' tehdidini savurdu. Gazeteciler ayrıldıklarını ancak Rodriguez'in onları sokakta takip ettiğini belirttiler. Bu durum bir araba kamerası tarafından belgelendi ve NYPost tarafından yayınlandı.

Bu olay sonucunda, Rodriguez, Hunter College'daki görevinden hemen alındı ve okula dönmeyeceği bildirildi. New York Polis Departmanı olayı doğruladı, ancak olayın hala soruşturma aşamasında olduğunu belirtti.