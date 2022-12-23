Türkiye'nin olası Suriye operasyonu ABD'li komutanı korkuttu: Türklerin girmesini engellemek için yapılacak her şey çok önemli

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonu uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tel Rıfat ve Münbiç'e askeri harekat sinyali vermesinin ardından konuşan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, Türkiye'nin Suriye operasyonunun engellenmesi gerektiğini savunarak "Buradaki gerilimi azaltmak ve Türklerin girmesini engellemek için yapılacak her şey çok önemli" dedi.

PKK/YPG terör örgütüne verdiği destek ile bilinen ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'dan çok tartışılacak açıklamalar geldi. ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey ismi olan Kurilla, Türkiye'nin Suriye operasyonunun engellenmesi gerektiğini savunarak "Buradaki gerilimi azaltmak ve Türklerin girmesini engellemek için yapılacak her şey çok önemli" dedi.

OLASI HAREKATA KARŞI IŞİD'İ BAHANE ETTİ

Kurilla konuşmasında IŞİD'i bahane ederek, "Çok endişeliyim çünkü bu durum bölgede istikrarsızlığa ve Suriye'deki ortaklarımızın IŞİD hapishanelerinin kontrolünü kaybetmesine yol açabilir. Suriye'nin kuzeyinde 28 kadar hapishane var" dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE GÖRÜŞMESİYLE BİLİNİYOR

Basın brifinginde konuşan Kurilla, son dönemde çok sayıda IŞİD militanının Suriye'deki hapishanelerden kaçtığını da söyledi. Kurilla, Suriye'de terör örgütü üyeleriyle en sık görüşen ABD'li komutanlar arasında yer alıyor.

ERDOĞAN'IN OPERASYON SİNYALİNE ABD VE RUSYA'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye bir askeri operasyon düzenlenmesinin sinyalini vermiş ve Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerine yönelik bir operasyon düzenleneceği iddia edilmişti. Türkiye'nin bu açıklamalarına ABD ve Rusya'dan tepki gelmişti.