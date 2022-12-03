ABD'li kadının Türklere sorusu herkesi güldürdü! Sosyal medyadan cevap yağıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir kadının Türklere, "Orta yaşlı bir erkeğe hangi durumda dayı, hangi durumda amca diyorsunuz?" şeklindeki sorusu gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları soruya adeta cevap yağdırdı.

ABD'de yaşayan bir kadının sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf kısa süre içerisinde viral oldu. ABD'li kadın, çektiği videoda Türk vatandaşlarına ilginç bir soru yöneltti.

"HANGİ DURUMDA ORTA YAŞLI ERKEKLERE DAYI DİYORSUNUZ"

Genç kadın, "Orta yaşlı bir erkeğe hangi durumda dayı, hangi durumda amca diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Soruya kısa süre içerisinde cevap yağdı.

FOTOĞRAFLA YANIT VERDİLER

Sosyal medya kullanıcıları, durumun daha iyi anlaşılabilmesi adına ikisi arasındaki ayrımı ifade eden çeşitli fotoğraflar yayınladı.

İşte o fotoğraflardan birisi: