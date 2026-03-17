ABD'li general alkolü fazla kaçırıp gizli belgeleri trende kaybetti

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ait resmi rapor, ABD ordusunda dikkat çeken bir güvenlik zafiyetini gözler önüne serdi. Rapora göre ABD'li General Antonio Aguto, 2024 yılında Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında aşırı alkol tüketti, peş peşe düşerek yaralandı ve kritik nitelikteki gizli askeri haritaları kaybetti.

Pentagon'un tespitlerine göre Aguto, ziyaret sırasında kontrolünü kaybedecek düzeyde alkol aldı. Bu süreçte üç kez düştüğü ve yaşadığı darbeler sonucu beyin sarsıntısı geçirdiği rapora yansıdı. Olayın ardından generalin yanında taşıdığı gizli belgelerin kaybolduğu belirlendi.

GİZLİ BELGELER TREN YOLCULUĞUNDA KAYBOLDU

Raporda, söz konusu askeri haritaların Ukrayna'dan Almanya'ya yapılan tren yolculuğu sırasında kaybolduğu ifade edildi. Belgelerin tam olarak nerede kaybedildiği ya da kimlerin eline geçmiş olabileceği ise tespit edilemedi.

Kaybolan haritaların içeriğine ilişkin detay verilmezken, askeri operasyonlara dair kritik bilgiler içerme ihtimali güvenlik açısından ciddi endişe yarattı. Uzmanlar, bu tür belgelerin kontrolsüz şekilde ortadan kaybolmasının ulusal güvenlik riski oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

ORDUDA GÜVENLİK VE DİSİPLİN TARTIŞMASI

Olay, ABD ordusunda üst düzey personelin disiplinine ve hassas belgelerin korunmasına yönelik prosedürleri yeniden gündeme taşıdı. Pentagon'un olayla ilgili inceleme başlattığı ve güvenlik protokollerinin gözden geçirildiği belirtildi.

Özellikle Ukrayna gibi aktif savaş bölgesine yakın bir görev kapsamında yaşanan bu zafiyetin, ABD'nin askeri planlamaları açısından hassas sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.