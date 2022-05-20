ABD'li gazete katliam görüntülerini servis etti! Rus askerleri, Ukraynalı sivilleri böyle kurşuna dizmiş
Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hız kesmeden devam ederken, savaş hattından birbirinden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Amerikan New York Times gazetesi, Rus askerlerinin Buça'daki askeri karargahın arka bahçesinde Ukraynalı 8 erkeği kurşuna dizdiği görüntüleri servis etti. Gazete tanık ifadelerinden de yararlanarak ellerine geçen görüntüleri doğruladıklarını ifade ederken, Kremlin ise söz konusu katliam görüntülerinin sahte olduğunu iddia etti.
Amerikan New York Times gazetesi, Rus askerlerinin Ukraynalı sivilleri ölüme götürdüğü anların görüntü kaydını yayınladı.
Buça'da çekildiği ifade edilen görüntülerde 8 erkek, Rus askerinin karargah olarak kullandığı binanın arka bahçesinde kurşuna dizildi.
Uzun bir araştırma sonucu ellerine geçen görüntüleri doğruladıklarını olduğunu belirten New York Times gazetesi; haberi araştırırken tanık ifadelerinden de yararlandıklarını aktardı. Gazete, söz konusu olayın 4 Mart'ta gerçekleştiğini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise; görüntülere güvenilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Savunma Bakanlığımızın uzmanları, görüntülerin sahte olduğuna dair belirtileri tespit etti" dedi.