ABD'li gazete katliam görüntülerini servis etti! Rus askerleri, Ukraynalı sivilleri böyle kurşuna dizmiş - Haberler

Amerikan New York Times gazetesi, Rus askerlerinin Ukraynalı sivilleri ölüme götürdüğü anların görüntü kaydını yayınladı.

ASKERİ KARARGAHIN BAHÇESİNDE KURŞUNA DİZİLDİLER

Buça'da çekildiği ifade edilen görüntülerde 8 erkek, Rus askerinin karargah olarak kullandığı binanın arka bahçesinde kurşuna dizildi.

TANIK İFADELERİ DE KATLİAMI DOĞRULADI

Uzun bir araştırma sonucu ellerine geçen görüntüleri doğruladıklarını olduğunu belirten New York Times gazetesi; haberi araştırırken tanık ifadelerinden de yararlandıklarını aktardı. Gazete, söz konusu olayın 4 Mart'ta gerçekleştiğini kaydetti.

KREMLİN "GÖRÜNTÜLER SAHTE" DİYOR AMA...

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise; görüntülere güvenilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Savunma Bakanlığımızın uzmanları, görüntülerin sahte olduğuna dair belirtileri tespit etti" dedi.