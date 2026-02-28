ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

ABD ve İsrail, İran'a yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. İsrail ve ABD, İran'daki hedefleri vururken, İran da bölgedeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan savaş sırasında İran 10'a yakın ABD üssüne saldırdı. Bölgedeki bir çok başkentte patlama sesleri duyuldu.

KÜSTAH SÖZLER: İRAN'DAN SONRA SIRA TÜRKİYE'DE

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken ABD ordusundan emekli Albay Douglas Mc Gregor, sürece Türkiye'yi de dahil ederek küstah sözler sarf etti. Bu savaşın sonunda kazanan tarafın kendileri olacağını ifade eden emekli Albay, "İran'ı başarıyla yok ettikten sonra, dikkatler Türkiye'nin yok edilmesine çevrilecek. Kaçınılmaz olarak Türkiye, İsrail ile karşı karşıya gelecek, bu muhtemelen Suriye'de olacak. Türkiye birçok açıdan İran'dan iyi. Gerçek bir donanması var. NATO'nun en iyi ordusuna sahip. Bir sonraki adım Türkiye'yi yok etmek. O yüzden kendimizi kandırmayalım, mesele bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

İRAN: TÜM ABD VE İSRAİL ÜSLERİ MEŞRU HEDEF

İran, Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mesajda, "saldırganlık tamamen ve kesin olarak sona erene kadar" kendini savunma hakkını kullanmaya devam edeceğini bildirdi. Mesajda bu durum devam ettikçe bölgedeki tüm ABD ve İsrail askeri varlıkların, üslerin ve tesislerin meşru bir hedef olduğu ifade edildi.

İRAN DUBAİ'Yİ VURDU, YARALILAR VAR

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti de İran füzelerinin hedefi oldu. Gün içinde patlama sesleri gelen kentte ünlü Palmiye Adası'nda da duman ve yangın görüşdüğü belirtildi. Dubai'de 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri basını başkent Abu Dabi'de 1 kişinin öldüğünü açıklarken olaya ilişkin hiçbir detay verilmedi. Körfez ülkelerinden Katar da vatandaşlarına "her şey stabil olana kadar dışarı çıkmayın" mesajı yayınladı. Pencerelerden ve açık alanlardan olabildiğince uzak durun ifadesi kullanıldı.