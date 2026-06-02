Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, bir televizyon programında Galatasaray Kulubü'ne yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Toroğlu'nun paylaşımlarla futbol ile ilgili devletin kurum ve organları tarafından yapılan açıklamalar dışında, kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltıp algı oluşturmaya ve devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalışarak, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettiği belirtildi.

İddianamede Toroğlu'nun 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçunu işlediği aktarıldı.

'KESİN DOĞRUDUR ŞEKLİNDE BEYANIM OLMAMIŞTIR'

Toroğlu'nun ifadesinde, "Ben geçmiş dönemde kabzımallık, futbolculuk, hakemlik, gazetecilik ve çeşitli kanallarda spor yorumculuğu yaptım. Halen spor yorumculuğu yapmaktayım. Aynı zamanda basın kartımın olması sebebiyle gazetecilik de yapmaktayım. Bana sormuş olduğunuz açıklamaları programda söyledim. Açıklamalara ilişkin TFF Başkanı ile Galatasaray Kulübü Başkanı arasında geçen görüşme canlı yayından önce gerçekleşmişti. Kamuoyunu yakından ilgilendirdiği için ben de bu görüşme içeriğini araştırdım. TFF Başkanı ve kulüp başkanının görüşmesinden sonra birden fazla haber kaynağıma olayı sordum. Bildiğim kadarıyla TFF Başkanı ve Galatasaray Kulübü Başkanı arasında görüşme birkaç ay önce gerçekleşti. Bu görüşmede başkanlar haricinde kimseler yoktu. Doğal olarak kaynaklarım doğrudan bilgi ve görgüye sahip değildirler. Sadece duyum üzerine bana söylemişlerdi. Ben de canlı yayında taraflar arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin böyle bir iddia olduğunu, çıkıp açıklamaları gerektiğini söyledim. Kesin doğrudur şeklinde bir beyanım olmamıştır. Başkanlar arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin elimde somut bir bilgi veya belge yoktur. Nitekim iki kişinin sözlü görüşmesine ilişkin elimde bilgi ve belge olması mümkün değildir. Ben bu açıklamayı yapmadan önce ne TFF Başkanı ne de Galatasaray Kulübü Başkanı ile iddiaların içeriğiyle ilgili bir görüşme gerçekleştirmedim" şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Erman Toroğlu'nun 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı