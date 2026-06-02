Haberler

Şırnak'ta tamir sırasında iş makinesinin altında kaldılar; 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta tamir sırasında iş makinesinin altında kaldılar; 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tamir atölyesinde iş makinesinin kepçesinin altında kalan 2 kişiden Mehmet Emin Akman hayatını kaybetti, Halit Akyel ise yaralandı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, iş makinesinin tamiri sırasında meydana gelen kazada, kepçenin altında kalan 2 kişiden Mehmet Emin Akman (35), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tamir atölyesinde yaşandı. İddiaya göre; tamir işlemi sırasında meydana gelen kazada Mehmet Emin Akman ile Halit Akyel, kepçenin altında kalıp yaralandı. İhbar üzerine adrese, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kaldırıldıkları Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mehmet Emin Akman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akman'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı

"Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

Polis yardım etmek yerine kelepçe taktı: Yaralı genç hayatını kaybetti
Pakistan'da kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'da kerpiç evin çatısı çöktü: 6 çocuk hayatını kaybetti
BBP lideri Mustafa Destici, MHP çadırını ziyareti etti

MHP çadırındaki sürpriz ziyaretçi

Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! 'Virüs' diyerek hedef aldı

Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na zehir zemberek tepki
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı