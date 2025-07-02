ABD'li Bakan'dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi

ABD'li Bakan'dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cüzdanını çaldırmasıyla gündeme gelen Trump'ın İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Timsah Alkatrazı" olarak bilinen yeni göçmen kampını ziyaretinde dikkat çeken bir olay aktardı. Noem "Federal görevliler bana anlattı. Yakaladıkları bir yamyamı uçağa bindirmişler. Uçuş sırasında, koltuğunda otururken kendisini yemeye başlamış. Hemen müdahale ederek uçaktan indirmişler" dedi.

Göçmenlerin art arda sınır dışı edildiği ABD'de dikkat çeken bir olay yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Florida'nın Everglades bölgesinde yer alan ve "Timsah Alkatrazı" lakabıyla anılan yeni göçmen kampını incelerken akılalmaz bir olayı aktardı.

ANLATTIĞI OLAY ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Noem, ABD'de kısa sürede gündem olan açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi) ile çalışan federal görevliler bana anlattı. Yakaladıkları bir yamyamı uçağa bindirmişler. Uçuş sırasında, koltuğunda otururken kendisini yemeye başlamış. Hemen müdahale ederek uçaktan indirmişler ve tıbbi müdahalede bulunmuşlar."

Olayın detaylarına ilişkin resmi bir rapor paylaşılmasa da Noem'in bu ifadeleri, sınır dışı edilen bazı kişilerin 'aşırı tehlikeli' olduğunu vurgulamak amacıyla kullandığı düşünülüyor. Noem, sözlerini 'Bu tür insanlar sokaklarımızda dolaşıyor. O kadar akıl dışı davranışlar sergiliyorlar ki bu ülkede yeri olmayan kişiler.'"

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ OPERASYON MERKEZİ

Öte yandan Florida Valisi Ron DeSantis tarafından inşa ettirilen ve "Timsah Alcatrazı" olarak anılan göçmen kampı, eski bir hava üssü arazisine yalnızca 8 günde kuruldu. Yaklaşık 450 milyon dolarlık bir yıllık bütçeyle inşa ettirilen tesis, çadırlardan ve kafesli yatak bölümlerinden oluşuyor.

Trump yönetimi, bu kampı toplu sınır dışı operasyonlarının sembolü haline getirmeyi planlıyor. Vali DeSantis, kampın faaliyete girmesiyle birlikte göçmenlerin hızla gönderileceğini ve sürecin hızlandırılması için Ulusal Muhafızların göçmen yargıcı olarak görevlendirileceğini söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Türkiye'de şap hastalığı alarmı! Bakandan kırmızı et açıklaması geldi

Türkiye'yi alarma geçiren hastalık! Bakandan kırmızı et açıklaması
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında

Bakan Yumaklı'dan yüreklere su serpen açıklama
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Burası boş haber merkezi olmaya başladı, Türkiye gündemi bitti sıra yahudilerde

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi

Dünyayı tedirgin eden uydu görüntüsü! Dev gemi sınıra dayandı
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.