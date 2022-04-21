İzinsiz uçuş yapan uçak, ABD polisini harekete geçirdi! Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle boşaltıldı

ABD Kongre Polisi, Kongre yerleşkesinin "potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı" nedeniyle boşaltılması talimatı verdi. Kongre Polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre Polisi, Kongre yerleşkesine muhtemel bir tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor." ifadesine yer verildi.

"TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI"

Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi. İlk talimattan dakikalar sonra Kongre Polisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Bu akşam üzeri Kongre yerleşkesi önlem amaçlı boşaltıldı. Şu anda Kongreye yönelik bir tehdit yok. Detayları paylaşacağız." ifadesi kullanıldı.

2 KİŞİ PARAŞÜTLE UÇAKTAN ATLADI

Öte yandan, CNN'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki kişi de küçük bir uçağın Kongre yakınlarında uçtuğunu ve uçaktaki 2 kişinin Kongre yakınlarında bulunan Nationals Park'a paraşütle indiğini kaydetti.