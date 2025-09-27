ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Petro’nun Vizesini İptal Edecek

ABD, New York'taki bir mitingde Amerikan askerlerine Başkan Donald Trump'ın emirlerine uymama çağrısı yapan Gustavo Petro'nun vizesini iptal edeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Petro'nun Filistin yanlısı eylemdeki sözlerini "pervasız ve kışkırtıcı" diye tanımladı.

Kolombiya lideri BM Genel Kuruluna katılmak için ABD'deydi. Konuşmasında Trump yönetiminin Karayipler'de uyuşturucu kaçırdığı iddia edilen teknelere yönelik hava saldırılarına bir soruşturma başlatılması çağrısı yapmıştı.

Kolombiya medyasındaki haberlere göre, Petro ABD'nin vizesinin iptal edileceği duyurusu sırasında Bogota'ya geri dönüyordu.

Petro Cuma günü sosyal medyada megafonla büyük bir kalabalığa İspanyolca konuşma yaptığı videoyu paylaşmıştı.

Kolombiya lideri "ilk görevi Filistini kurtarmak olacak bir dünya kurtuluş ordusu kurulması" çağrısı yaptı.

Petro "Bu yüzden, buradan, New York'tan ABD Ordusu'nun tüm askerlerinden tüfeklerini insanlığa doğrultmamalarını istiyorum. Donald Trump'ın emrine uymayın! İnsanlığın emrine uyun! dedi.

Kolombiyalı lider "Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, gençlerimizin, hem İsrailli hem Amerikalı işçilerimizin ve köylülerimizin kızlarının ve oğullarının, tüfeklerini insanlığa değil, tiranlara ve faşistlere doğrultmalarını istiyorum" diye devam etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Petro'nun sözlerini sert bir şekilde eleştirdi ve "ABD askerlerine emirlere uymama ve şiddeti kışkırma çağrısı yaptı" denildi.

Sosyal medyadaki açıklamada da vize iptaline "pervasız ve kışkırtıcı" sözlerinin neden olduğu vurgulandı.

Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Benedetti Cuma gecesi X hesabında Petro'nun değil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vizesinin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan "Fakat imparatorluk onu koruduğu için, acısını gerçeği yüzüne söyleme kabiliyeti olan tek liderden çıkartıyor" diye de ekledi.

Kolombiya'nın ilk solcu hükümetini yöneten Petro ve Trump yönetimi arasındaki ilişkiler son aylarda kötüleşti.

ABD Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ve 80 Filistinli yetkiliye de vize vermemiş ve BM Genel Kurulu toplantılarına katılmalarını engellemişti. Genelde, dünya liderleri ve heyetlerine BM toplantılarına katılma vizeleri ilgili ülkenin ABD'yle ilişkilerinden bağımsız olarak kolayca veriliyordu.