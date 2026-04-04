ABD kayıpların önüne geçemiyor! Bir hava aracı daha vuruldu, sayı 24 saatte 6'ya çıktı

ABD-İsrail koalisyonu, İran’la süren çatışmalarda son 24 saatte en ağır kayıplarından birini yaşadı. İddialara göre ABD’ye ait 6 hava aracı hedef alınırken, 3’ü tamamen kullanılamaz hale geldi.

F-15 VE A-10 PEŞ PEŞE VURULDU

Kayıplar zinciri, bir F-15E savaş uçağının İran hava sahasında düşürülmesiyle başladı. Ardından yakın hava desteği sağlayan A-10 Warthog tipi uçağın Hürmüz Boğazı üzerinde vurularak Kuveyt’e düştüğü öne sürüldü.

A-10 Warthog tipi uçağın vurulma anı

KURTARMA OPERASYONUNA SALDIRI

Düşen F-15E’nin pilotlarını aramak üzere gönderilen iki HH-60W helikopterinin de hedef alındığı iddia edildi. Açılan ateş sonucu helikopterlerdeki mürettebatın yaralandığı, kayıp F-15E pilotlardan birinin kurtarıldığı, diğerinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

F-15E savaş uçağı enkazı

CH-47 HELİKOPTER VURULDU

Bu kayıpların ardından Kuveyt’te bulunan CH-47 Chinook tipi kargo ve asker taşıma helikopteri de İran’a ait bir İHA tarafından vurularak kullanılamaz hale geldi.

Vurulan CH-47 Chinook tipi kargo uçağı

ACİL DURUM ALARMI VERİLDİ

Aynı süreçte bir F-16 savaş uçağının Kuveyt’e acil iniş yaptığı, iki KC-135 yakıt ikmal uçağının ise acil durum çağrısı verdiği aktarıldı. Uçakların teknik durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD İÇİN KABUS GİBİ GÜN

ABD’nin savaşın başlangıcından bu yana en yüksek askeri kaybını verdiği ifade edilirken, İranlı unsurların kayıp pilotu arama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.