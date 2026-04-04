ABD kayıpların önüne geçemiyor! Bir hava aracı daha vuruldu, sayı 24 saatte 6'ya çıktı
ABD-İsrail koalisyonu son 24 saatte en ağır kayıplarını yaşarken, ABD’ye ait 6 hava aracının vurulduğu ve 3’ünün kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü. F-15E, A-10 ve CH-47’nin imha edildiği, kurtarma helikopterlerinin hedef alındığı ve F-16 ile KC-135 uçaklarının acil durum bildirdiği ifade edildi.
F-15 VE A-10 PEŞ PEŞE VURULDU
Kayıplar zinciri, bir F-15E savaş uçağının İran hava sahasında düşürülmesiyle başladı. Ardından yakın hava desteği sağlayan A-10 Warthog tipi uçağın Hürmüz Boğazı üzerinde vurularak Kuveyt’e düştüğü öne sürüldü.
KURTARMA OPERASYONUNA SALDIRI
Düşen F-15E’nin pilotlarını aramak üzere gönderilen iki HH-60W helikopterinin de hedef alındığı iddia edildi. Açılan ateş sonucu helikopterlerdeki mürettebatın yaralandığı, kayıp F-15E pilotlardan birinin kurtarıldığı, diğerinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.
CH-47 HELİKOPTER VURULDU
Bu kayıpların ardından Kuveyt’te bulunan CH-47 Chinook tipi kargo ve asker taşıma helikopteri de İran’a ait bir İHA tarafından vurularak kullanılamaz hale geldi.
ACİL DURUM ALARMI VERİLDİ
Aynı süreçte bir F-16 savaş uçağının Kuveyt’e acil iniş yaptığı, iki KC-135 yakıt ikmal uçağının ise acil durum çağrısı verdiği aktarıldı. Uçakların teknik durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD İÇİN KABUS GİBİ GÜN
ABD’nin savaşın başlangıcından bu yana en yüksek askeri kaybını verdiği ifade edilirken, İranlı unsurların kayıp pilotu arama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.