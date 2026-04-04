ABD kayıpların önüne geçemiyor! Bir hava aracı daha vuruldu, sayı 24 saatte 6'ya çıktı

Güncelleme:
ABD-İsrail koalisyonu son 24 saatte en ağır kayıplarını yaşarken, ABD’ye ait 6 hava aracının vurulduğu ve 3’ünün kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü. F-15E, A-10 ve CH-47’nin imha edildiği, kurtarma helikopterlerinin hedef alındığı ve F-16 ile KC-135 uçaklarının acil durum bildirdiği ifade edildi.

  • ABD-İsrail koalisyonuna ait 6 hava aracı son 24 saatte hedef alındı ve 3'ü tamamen kullanılamaz hale geldi.
  • Vurulan hava araçları arasında bir F-15E savaş uçağı, bir A-10 Warthog, iki HH-60W helikopteri ve bir CH-47 Chinook helikopteri bulunuyor.
  • F-15E pilotlarından biri kurtarıldı, diğeri halen kayıp.

ABD-İsrail koalisyonu, İran’la süren çatışmalarda son 24 saatte en ağır kayıplarından birini yaşadı. İddialara göre ABD’ye ait 6 hava aracı hedef alınırken, 3’ü tamamen kullanılamaz hale geldi.

F-15 VE A-10 PEŞ PEŞE VURULDU

Kayıplar zinciri, bir F-15E savaş uçağının İran hava sahasında düşürülmesiyle başladı. Ardından yakın hava desteği sağlayan A-10 Warthog tipi uçağın Hürmüz Boğazı üzerinde vurularak Kuveyt’e düştüğü öne sürüldü.

A-10 Warthog tipi uçağın vurulma anı

KURTARMA OPERASYONUNA SALDIRI

Düşen F-15E’nin pilotlarını aramak üzere gönderilen iki HH-60W helikopterinin de hedef alındığı iddia edildi. Açılan ateş sonucu helikopterlerdeki mürettebatın yaralandığı, kayıp F-15E pilotlardan birinin kurtarıldığı, diğerinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

F-15E savaş uçağı enkazı

CH-47 HELİKOPTER VURULDU

Bu kayıpların ardından Kuveyt’te bulunan CH-47 Chinook tipi kargo ve asker taşıma helikopteri de İran’a ait bir İHA tarafından vurularak kullanılamaz hale geldi.

Vurulan CH-47 Chinook tipi kargo uçağı

ACİL DURUM ALARMI VERİLDİ

Aynı süreçte bir F-16 savaş uçağının Kuveyt’e acil iniş yaptığı, iki KC-135 yakıt ikmal uçağının ise acil durum çağrısı verdiği aktarıldı. Uçakların teknik durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD İÇİN KABUS GİBİ GÜN

ABD’nin savaşın başlangıcından bu yana en yüksek askeri kaybını verdiği ifade edilirken, İranlı unsurların kayıp pilotu arama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAhmet Polat:

Maşallah Rabbim bereketini arttırsın

Haber YorumlarıRegal:

Amin

Haber YorumlarıDadaş Erzurumlu:

El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanırmış.

Haber YorumlarıÖmer Fırat:

iyi haberlerın devamını bekliyoruz inşallah

Haber YorumlarıAli Demirel:

Allah C.C. zalimlere atılan her mühimmatın bereketini artırsın.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

