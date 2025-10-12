Haberler

ABD, Katar'ın Idaho'da Hava Üssü İnşaatına İzin Verdi

ABD, Katar'ın Idaho'da Hava Üssü İnşaatına İzin Verdi
ABD Savunma Bakanlığı, Katar'ın Idaho'daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir hava kuvvetleri tesisi inşa etmesine izin veren belgeyi imzaladı. Anlaşma, Katar'ın F-15 uçakları ve pilotlarının ABD'de eğitilmesini amaçlıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin Katar'ın Idaho'daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir hava üssü tesisi inşa etmesine izin vereceğini duyurdu. Anlaşmaya göre inşa edilecek tesisin amacının, Katar'ın F-15 uçakları ve pilotlarını ABD'de, Mountain Home Hava Üssü'nde eğitmek olduğu belirtildi.

Hegseth, Pentagon'daki Katarlı mevkidaşı Saoud bin Abdulrahman el-Sani ile yaptığı görüşmede, "Bu tesis, ortak eğitimimizi geliştirmek, savaş etkinliğini ve müşterek harekat kabiliyetimizi artırmak için Katarlı F-15'ler ve pilotlara ev sahipliği yapacak. Bu, ortaklığımızın bir başka örneği. Bize güvenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

