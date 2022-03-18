ABD istihbaratından bomba iddia: İşgalin uzaması durumunda Putin nükleer tehditte bulunabilir

Abd Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrirer, Rusya ordusunun Ukrayna'daki direnişi kıramaması durumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehdidinde bulunabileceğini ifade etti.

İŞGAL UZARSA RUS ORDUSUNUN GÜCÜ ERİMEYE BAŞLAYACAK

Bloomberg'in aktardığına göre Berrier'in 67 sayfalık raporunda işgalin uzaması durumunda Rus ordusunun insan ve modern gücünün erimeye başlayacağını ve yaptırımların ekonomi üzerindeki etkisinin daha da hissedileceğini ifade edildi.

"NÜKLEER CAYDIRICILIĞA SIRTINI DAYAYACAK"

Berrier, "Bu savaş ve onun sonuçları Rusya'nın konvansiyonel gücünü yavaşça zayıflattıkça yüksek ihtimalle Rusya, hem içerideki hem dışarıdaki gözlere güç göstermek için nükleer caydırıcılığa sırtını dayayacak" değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN ALARM SEVİYESİNİ YÜKSELTTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Raporda savaşın ve ekonomik yaptırımların Rusya'nın hassas güdümlü füze üretme kapasitesini de olumsuz etkileyeceği belirtildi. Putin, geçen haftalarda nükleer silah alarm seviyesini yükselttiğini açıklamıştı.