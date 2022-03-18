ABD istihbaratından bomba iddia: İşgalin uzaması durumunda Putin nükleer tehditte bulunabilir - Haberler

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ABD istihbaratından bomba iddia: İşgalin uzaması durumunda Putin nükleer tehditte bulunabilir

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 23. gününde ABD istihbaratından gündem yaratacak bir iddia geldi. İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrirer, Rusya ordusunun Ukrayna'daki direnişi kıramaması ve işgalin uzaması durumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehdidinde bulunabileceğini ifade etti.

Abd Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrirer, Rusya ordusunun Ukrayna'daki direnişi kıramaması durumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehdidinde bulunabileceğini ifade etti.

Bloomberg'in aktardığına göre Berrier'in 67 sayfalık raporunda işgalin uzaması durumunda Rus ordusunun insan ve modern gücünün erimeye başlayacağını ve yaptırımların ekonomi üzerindeki etkisinin daha da hissedileceğini ifade edildi.

Berrier, "Bu savaş ve onun sonuçları Rusya'nın konvansiyonel gücünü yavaşça zayıflattıkça yüksek ihtimalle Rusya, hem içerideki hem dışarıdaki gözlere güç göstermek için nükleer caydırıcılığa sırtını dayayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda savaşın ve ekonomik yaptırımların Rusya'nın hassas güdümlü füze üretme kapasitesini de olumsuz etkileyeceği belirtildi. Putin, geçen haftalarda nükleer silah alarm seviyesini yükselttiğini açıklamıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Moskova, Rusya, Kiev, ABD, Dünya, Güncel, Haberler

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