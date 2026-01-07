Haberler

ABD: İsrail ile Suriye arasında 'ortak iletişim mekanizması' kuruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Suriye'nin ABD gözetiminde bir iletişim mekanizması kurma kararı aldığını açıkladı. Taraflar, istihbarat paylaşımı ve askeri gerilimin azaltılması gibi konularda ortak bir platform oluşturacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD, İsrail ve Suriye'nin imzaladığı mutabakata ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, İsrail ve Suriye'nin üst düzey yetkililerinin, ABD'nin himayesinde Paris'te bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere dair konuları ele aldığı belirtildi. Ortak açıklamada, "Bu kapsamda iki ülke, istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda ABD'nin gözetiminde acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak için ortak bir iletişim mekanizması kurmaya karar vermişlerdir. Bu mekanizma, herhangi bir anlaşmazlığı derhal ele almak ve yanlış anlamaları önlemek için bir platform görevi görecektir. Bu ortak bildiri, bu önemli toplantının ruhunu ve tarafların gelecek nesillerin yararı için ilişkilerinde yeni bir sayfa açma kararlılığını yansıtmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

