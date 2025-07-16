ABD, İsrail'in Suriye Saldırıları Hakkında Endişelerini Belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'deki saldırılarından büyük endişe duyduklarını bildirdi.

İsrail'in Suriye'nin başkenti yönelik hava saldırıları sonrası Amerika Birleşik Devletleri açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrail'in Suriye'deki saldırılarından büyük endişe duyuyoruz. Tüm ilgili taraflarla görüşüyoruz, çatışmaların durmasını istiyoruz" dedi.