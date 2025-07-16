ABD, İsrail'in Suriye Saldırıları Hakkında Endişelerini Belirtti

ABD, İsrail'in Suriye Saldırıları Hakkında Endişelerini Belirtti
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarından endişe duyduklarını ve çatışmaların sona ermesi için ilgili taraflarla görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'deki saldırılarından büyük endişe duyduklarını bildirdi.

İsrail'in Suriye'nin başkenti yönelik hava saldırıları sonrası Amerika Birleşik Devletleri açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrail'in Suriye'deki saldırılarından büyük endişe duyuyoruz. Tüm ilgili taraflarla görüşüyoruz, çatışmaların durmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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