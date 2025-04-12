ABD-İran zirvesinde ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama

Beyaz Saray tarafından ABD ile İran arasında gerçekleşen müzakerelerin ilk turuna ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmeler oldukça olumlu ve yapıcı geçti. Özel Elçi Witkoff, Arakçi'ye, Başkan Trump'tan iki ülke arasındaki farklılıkları, eğer mümkünse, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme talimatı aldığını söyledi" denildi.

ABD ve İran heyetleri Umman'da dolaylı görüşmelerin ilkini gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin yaptığı görüşmelere ilişkin ilk mesajlar olumlu oldu.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Umman'ın başkenti Maskat'ta ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin ilk turunun ardından açıklama yaptı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Umman Büyükelçisi Ana Escrogima'nın bugün Muskat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmelerde bulunduğu ve bu görüşmelere Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliği yaptığını aktardı.

"SONRAKİ CUMARTESİ BİR ARAYA GELİNECEK"

Yapılan açıklamada, "Görüşmeler oldukça olumlu ve yapıcı geçti. ABD, Umman'a bu girişime verdiği destek için derin teşekkürlerini sunmaktadır. Özel Elçi Witkoff, Arakçi'ye, Başkan Trump'tan iki ülke arasındaki farklılıkları, eğer mümkünse, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme talimatı aldığını söyledi. Bu meseleler çok karmaşık ve Özel Elçi Witkoff'un bugün yaptığı doğrudan iletişim, karşılıklı faydalı bir sonuca ulaşmak adına bir adım daha ileri gitmeyi sağlamıştır. Taraflar bir sonraki Cumartesi yeniden bir araya gelme konusunda anlaşmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: ABD ADİL BİR ANLAŞMA İÇİN KARARLILIK GÖSTERDİ

ABD ile Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sonrasında İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Görüşmeler sakin ve karşılıklı saygıya dayalı bir atmosferde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde uygunsuz bir durum yaşanmadığını aktaran Erakçi, "Her iki taraf da karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya doğru ilerlemeye istekli olduğunu gösterdi ancak bu süreç kolay değil ve her iki tarafın da gerekli iradeyi göstermesi gerekiyor. Bir sonraki toplantı anlaşma çerçevelerine odaklanacak. Hiçbir taraf zaman kaybetmeye çalışmıyor. ABD tarafı adil bir anlaşma için kararlılık göstermeye çalıştığını gösterdi." diye konuştu.