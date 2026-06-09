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ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'la Nükleer Anlaşma Arayışı Devam Edecek

ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'la Nükleer Anlaşma Arayışı Devam Edecek
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in tutumundan bağımsız olarak İran'ın nükleer programına ilişkin uzun vadeli bir anlaşma arayışını sürdüreceklerini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington'ın İsrail'in tutumundan bağımsız olarak İran'ın nükleer programına ilişkin uzun vadeli bir anlaşma arayışını sürdüreceğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İsrail'in alacağı pozisyon ne olursa olsun, ABD'nin İran'ın nükleer programı konusunda anlaşma arayışına devam edeceğini söyledi. Vance, İran'ın nükleer anlaşmasına uzun vadeli bir çözüm bulabileceklerine inandıklarını belirterek, "İsrail bunu beğenebilir veya beğenmeyebilir, ancak temelde bunun ABD'nin çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyoruz. Amerikan halkına doğru şekilde hizmet etmek için bunu yapmalıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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