CENTCOM: İran'ın ticari gemilere yönelik İHA saldırıları engellendi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef alan çok sayıda taarruz insansız hava aracının ABD güçleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri vurmak amacıyla çok sayıda tek yönlü taarruz insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Boğazdaki trafik akışı kesintisiz bir şekilde devam ederken, ABD güçleri son saatlerde bunların tamamını düşürdü. Uluslararası ticaret koridoru geçişlere açık olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı