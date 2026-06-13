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CENTCOM: İran'ın ticari gemilere yönelik İHA saldırıları engellendi

CENTCOM: İran'ın ticari gemilere yönelik İHA saldırıları engellendi
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik çok sayıda taarruz insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Boğazdaki trafik akışının kesintisiz devam ettiği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef alan çok sayıda taarruz insansız hava aracının ABD güçleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri vurmak amacıyla çok sayıda tek yönlü taarruz insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Boğazdaki trafik akışı kesintisiz bir şekilde devam ederken, ABD güçleri son saatlerde bunların tamamını düşürdü. Uluslararası ticaret koridoru geçişlere açık olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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