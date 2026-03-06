ABD ordusu, İran'a ait vurulan hedeflerin görüntülerini paylaştı

Haberler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik gerçekleştirilen askeri saldırıların görüntülerini paylaştı. Açıklamada, bu operasyonların Amerikan ordusunun gücünü gösterdiği ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran hedeflerinin ABD güçleri tarafından vurulduğu görüntüleri yayınladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılardan görüntüler yayınlandı. Paylaşımda, "İran hedefleri ABD güçleri tarafından imha ediliyor ve bu durum Amerikan ordusunun ezici askeri gücünün devamlılığını sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
