İran'dan nükleer tesise saldırı halinde savaşın bölgeye yayılabileceği tehdidi

ABD ve İran arasında 11. günde karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), son saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kapasitesini zayıflatmaya yönelik yapıldığını açıkladı.CENTCOM ayrıca İran'ı, son üç ay içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen "30'dan fazla ticari gemiye" saldırı düzenlemekle suçladı.Donald Trump'ın ABD'nin yakında Natanz yakınlarındaki bir yeraltı nükleer tesisini vuracağını açıklaması da gerilimi artırdı.ABD Başkanı, bir sonraki askeri hedefin, İran'ın gizli bir uranyum zenginleştirme tesisi kurduğundan şüphelenilen Kazma Dağı isimli bir yeraltı nükleer tesisi olabileceğini söyledi.İran'dan bu tehdit karşısında misilleme uyarısı geldi. Tahran yönetimi, böyle bir saldırıyı "bölgede savaşın genişletilmesi" olarak değerlendireceğini belirten bir açıklamayı devlet medyası aracılığıyla yaptı."Amerika'nın, müttefiklerinin ve destekçilerinin tüm çıkarlarına" yönelik saldırı tehdidinde bulundu.Savaşın maliyeti '37,5 milyar dolara çıktı'ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile savaşın şu ana kadar ABD'ye yaklaşık 37,5 milyar dolara (yaklaşık 1 trilyon 770 milyar TL) mal olduğunu söyledi. Bakan bunun mayıs ayındaki son tahminden bu yana yaklaşık 8 milyar dolarlık bir artış anlamına geldiğini söyledi.ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasından bu yana Senato Ödenekler Komitesi karşısındaki ilk oturumuna katılan Hegseth, kongre acil bir fon artışını onaylamadığı takdirde askeri eğitimleri kısıtlamak zorunda kalacağını söyledi.

Bakanlığı için kongreden 87 milyar dolarlık fon talep ettiğini, bunun 67 milyar dolarlık kısmının Ortadoğu'daki operasyonlara ayrılacağını belirtti.Oturum birkaç kez savaş karşıtı protestocular tarafından kesildi. Bazıları "İran ve Filistin'de çocuklarımızı bombalamayı durdurun" diye bağırdı.Beyaz Saray, nisan ayında kongreden gelecek mali yıl için Pentagon'a 1,5 trilyon dolar talep etmişti. Bu rakam, ABD askeri harcamalarını modern dönemdeki en yüksek seviyeye çıkaracak."tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz" sözleriyle başladığı konuşmasında bunun cesur ve hızlı adımlar gerektirdiğini söyledi.Saldırılar art arda 11 gündür devam ediyorABD ordusu 20 Temmuz'da İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırma gücünü "daha da zayıflatmak" amacıyla İran'a yönelik yeni hava saldırıları başlattı.ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin ölümü nedeniyle İran'ı cezalandıracağına ve bunun bedelini "misliyle ödeyeceğine" dair söz verdi. Trump daha önce de yakın zamanda öldürülen üç ABD askerinin (ikisi Ürdün'de, biri Irak'ta) anısına İran'ın "çok ağır" bir şekilde vurulduğunu söyledi. Bu saldırılarda İran'ın askeri ve iletişim tesisleri hedef alınmıştı.Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın artık ABD ile "tam ölçekli bir savaş" verdiğini söyledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .