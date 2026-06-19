CENTCOM: İran limanlarına yönelik deniz ablukası kaldırıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin son durumu paylaştı. ABD güçlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik ablukayı kaldırdığı belirtilen açıklamada, gemilerin geçişine artık engel olunmadığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, ABD donanmasına ait gemilerin anlaşmanın uygulanma sürecini takip etmek amacıyla bölgede bulunmayı sürdüreceği vurgulanarak, "Amerikan güçleri, İran limanlarına giden veya bu limanlardan ayrılan gemilerin geçişini engellememektedir. ABD ordusunun tüm abluka uygulama faaliyetleri sona ermiştir. Donanma gemilerimiz, anlaşmanın tüm hükümlerine bağlı kalındığından ve tam olarak yürürlükte olduğundan emin olmak için bölgede kalacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı