Washington Post: Abd, İran'a Deniz Ablukası İçin Orta Doğu'ya 19 Savaş Gemisi Konuşlandırdı

(ANKARA) - ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamak amacıyla bölgeye toplam 19 savaş gemisi konuşlandırdığı öne sürüldü. ABD merkezli Washington Post'un (WP) bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, savaş gemilerinin büyük bölümü Umman Denizi'nin kuzeyine konuşlandırıldı. Filoda USS Abraham Lincoln ve USS George H.W. Bush uçak gemilerinin yanı sıra 13 muhrip, bir amfibi hücum gemisi, bir kruvazör ve iki çıkarma gemisi bulunuyor.

ABD'li yetkili, özellikle yüksek sayıdaki muhribin ABD donanmasına İran'a yönelik deniz ablukasını uygulama ve bölgede güçlü bir askeri varlık sürdürme kapasitesi kazandırdığını söyledi. ABD Donanması'nın nükleer denizaltıların konuşlandığı yerleri açıklamama politikası nedeniyle, haberde bu unsurlara ilişkin detay verilmedi.

Habere göre ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası yarın yeniden yürürlüğe girecek.

WP'ye göre önceki abluka döneminde ABD Donanması 140'tan fazla ticaret gemisini durdurdu veya geri dönmeye zorladı, emirlere uymayan dokuz gemi ise makine dairelerine ateş açılarak seyrüsefer dışı bırakıldı.

Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Basra Körfezi'ndeki İran deniz trafiğine yönelik ablukayı yeniden uygulayacağını ve Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için "ücret alınacağını" söylemişti. ABD Başkanı ayrıca, iki taraf arasında füze ve insansız hava aracı saldırılarının sürmesi üzerine İran'ın yeniden "çok güçlü" şekilde vurulacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA