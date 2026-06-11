ABD'den Irak'taki vatandaşlarına 'ülkeyi terk etmeleri' çağrısı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemelerini, Irak'ta bulunanların ise ülkeyi terk etmelerini istedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bölgesel gelişmeler nedeniyle, Irak'taki ABD vatandaşlarına en yüksek düzeyde dikkatli ve tedbirli olmaları, ayrıca yerel haber kaynaklarını sürekli takip etmeleri tavsiye edildi. Açıklamada, seyahatlerde aksaklıklar veya hava sahasının önceden haber verilmeksizin aniden kapatılması gibi durumlarının da yaşanabileceği belirtilerek, ABD vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri ve Irak'ta bulunanlarının da derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

ABD'DEN ÜRDÜN'DEKİ VATANDAŞLARINA GÜVENLİK UYARISI

ABD'nin Amman Büyükelçiliği de İran'ın saldırısı sonrası Ürdün'deki ABD vatandaşlarına güvenli yerlere geçmeleri uyarısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı olduğu kaydedilerek, ABD vatandaşlarından bir sonraki duyuruya kadar oldukları güvenli yerlerde kalmaları ve yerel duyuru ve uyarıları takip etmeleri istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı