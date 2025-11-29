ABD İltica Taleplerine Karar Verilmesini Durdurdu

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Joseph Edlow, ülkede tüm iltica talebi kararlarının durdurulduğu bildirdi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "USCIS, her yabancının mümkün olan en üst düzeyde incelendiğinden ve tarandığından emin olana kadar tüm iltica taleplerine yönelik kararlarını durdurmuştur. Amerikan halkının güvenliği her zaman önce gelir" ifadelerini kullandı.