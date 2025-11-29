Haberler

ABD İltica Taleplerine Karar Verilmesini Durdurdu

ABD İltica Taleplerine Karar Verilmesini Durdurdu
Güncelleme:
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Joseph Edlow, güvenlik önlemleri kapsamında tüm iltica taleplerine yönelik kararların durdurulduğunu açıkladı.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Joseph Edlow, ülkede tüm iltica talebi kararlarının durdurulduğu bildirdi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "USCIS, her yabancının mümkün olan en üst düzeyde incelendiğinden ve tarandığından emin olana kadar tüm iltica taleplerine yönelik kararlarını durdurmuştur. Amerikan halkının güvenliği her zaman önce gelir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
