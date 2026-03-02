Haberler

ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki

ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İran arasında müzakereler sürerken savaşın başlaması hala konuşulurken, Cenevre'deki son müzakere ile ilgili dikkat çeken bir detay günler ortaya çıktı. Uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyeceklerini söyleyen İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ABD elçisi Witkoff'a bağırmasıyla tansiyonun yükseldiği, Witkoff'un ise "İstiyorsan gidebilirim." yanıtını verdiği öğrenildi.

ABD-İsrail- İran arasındaki çatışmalar, Orta Doğu'yu bir anda ateş çemberine çevirdi. İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurmasıyla çatışmalar bölgesel savaşa evrildi.

SON TOPLANTIDA, ARAKÇİ ABD HEYETİNE BAĞIRMIŞ

Savaşın ilk gününden bu yana ise herkes, "Müzakereler sürerken neden İran vuruldu" sorusunu sordu. Cenevre'deki ABD-İran nükleer müzakereleriyle ilgili ise günler sonra dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. ABD merkezli NBC'nin haberine göre, Cenevre'deki son toplantıda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a bağırdı.

"İSTİYORSAN GİDEBİLİRİM"

Arakçi, Witkoff'a İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarından vazgeçmeyeceğini, bunun ülkesinin vazgeçilmez bir hakkı olduğunu söyledi. Witkoff ise Arakçi'ye, "İstiyorsan gidebilirim." yanıtını verdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
İran'da okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler son yolculuğuna uğurlanıyor

Acının en gerçek fotoğrafı! Hepsi savaşın en küçük kurbanları için
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor

Avrupa ülkesinden Trump'a soğuk duş! İran için resti çektiler
Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz

''Fenerliler olarak 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz?''
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Trump: İran'a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz

Trump, bu hatayı yaparsa savaş yıllarca sürer: İhtimali dışlamıyoruz
İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar

İsrail'in füzesiyle böyle havaya uçtu