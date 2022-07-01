ABD hisse senetlerinde 1970'ten bu yana en kötü ilk yarı düşüşü yaşandı

ABD hisse senetleri, enflasyonu düşürmeye yönelik atılan adımların ekonomik büyümeyi nasıl etkileyeceğiyle ilgili endişelerin artmasıyla, 1970'ten beri yılın en kötü ilk yarısını yaşadı.

Son altı ayda, S&P 500 endeksi yüzde 20,6 düştü. Bunun yanı sıra diğer büyük ABD endeksleri de keskin bir düşüş yaşadı.

İngiltere, Avrupa ve Asya'daki hisse senetlerinde de büyük kayıplar görüldü. Bunda dünyanın dört bir yanından merkez bankalarının, gıda ve yakıt fiyatlarındaki artış başta olmak üzere yükselen yaşam maliyetleriyle başa çıkmaya çalışması etkili oldu.

Bazı ekonomistler, faiz oranları yükselmeye devam ederken dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin bu yıl resesyona girmesini bekliyor.

Hang Seng Bank China'nın Baş Ekonomisti Dan Wang, BBC'ye "ABD Merkez Bankası faiz oranlarını artırmaya devam ederse, borsa bir hayli olumsuz tepki verecek" dedi.

Bir diğer önemli ABD hisse senedi endeksi olan Dow Jones Sanayi Endeksi, bu yılın ilk yarısında yüzde 15'ten fazla düştü. Bu 1962'den bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

Aynı zamanda, teknoloji odaklı Nasdaq Composite, yılın ilk yarısında şimdiye kadarki en büyük yüzde düşüşünü kaydederek neredeyse yüzde 30 kaybetti.

İngiltere'nin FTSE 250 endeksi de yüzde 20'den fazla, Avrupa'nın Stoxx 600 endeksi neredeyse yüzde 17 ve Asya-Pasifik piyasalarının MSCI endeksi yüzde 18'den fazla düştü.

Geçen ay, ABD Merkez Bankası FED, neredeyse 30 yıldaki en büyük faiz oranı artışını açıklamıştı. Faiz oranlarında hedef aralığını yüzde 1,5 ile yüzde 1,75 aralığına oturtan FED, böylece 2019'dan bu yana en yüksek faizi görmüş oldu.

İngiltere Merkez Bankası da faiz oranlarını yüzde 1'den yüzde 1,25'e yükselterek 13 yılın en yüksek seviyesini gördü.