ABD Helikopteri Kazasında Hayatını Kaybeden Askerlerin Kimlikleri Açıklandı

Pentagon, Akdeniz'de düşen ABD helikopterinde hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini açıkladı. Özel Kuvvetler mensubu 5 ABD askerinin, Afganistan ve Irak'taki operasyonlarda görev yapması ve birçok nişan ile madalya sahibi olması dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Akdeniz'de ABD helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerin kimliklerini açıkladı.

YAKIT İKMALİ SIRASINDA DÜŞTÜ

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'daki kazada ölen ABD Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı 5 askerin fotoğraf ve kimlikleri yayımlandı. Açıklamada, MH-60 Blackhawk tipi bir helikopterin, Akdeniz'de havada yakıt ikmali eğitimi sırasında düştüğü ve 5 personelin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

AFGANİSTAN VE IRAK'TAKİ GÖREVLERİNDE MADALYA ALMIŞLAR

Fotoğraf ve biyografileri verilen Özel Kuvvetler mensubu 5 ABD askerinin, Afganistan ve Irak'taki operasyonlarda görev yapması ve birçok nişan ile madalya sahibi olması dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) 10 Kasım'da askeri eğitim kapsamında havada rutin yakıt ikmali yaparken bir helikopterin arıza sonucu Akdeniz'e düştüğünü ve helikopterindeki 5 personelin öldüğünü duyurmuştu.

ABD DONANMASI İSRAİL'E DESTEK İÇİN DOĞU AKDENİZ'DE

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı. ABD, rehinelerin kurtarılması için İsrail'e ABD Özel Kuvvetler Komutanlığından askerler göndermiş ancak bunların İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyonlara katılmadığını belirtmişti.