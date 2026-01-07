ABD, Kuzey Atlantik ve Karayipler'de 2 'hayalet filo' petrol tankerine el koydu

ABD güçleri, biri Kuzey Atlantik'te, diğeri Karayipler yakınlarındaki uluslararası sularda olmak üzere 2 'hayalet filo' petrol tankerine bugün düzenlenen iki ayrı operasyonda el konulduğu duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün şafak öncesi düzenlenen iki ayrı operasyonda, Sahil Güvenlik, biri Kuzey Atlantik'te, diğeri Karayipler yakınlarındaki uluslararası sularda olmak üzere 2 'hayalet filo' petrol tankerine art arda ve titizlikle koordineli edilmiş çıkma operasyonu gerçekleştirdi. Her iki gemi -Motor Tanker Bella I ve Motor Tanker Sophia- ya en son Venezuela'ya yanaşmıştı ya da bu ülkeye doğru seyir halindeydi. Başkan Trump'ın cesur ve vizyoner liderliği altında, ABD Sahil Güvenliği'nin taktik ekipleri; Savaş Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışarak, uzmanlıklarını bu operasyonlarda kullandı ve saatler içinde iki güvenli ve etkili gemiye çıkma operasyonu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Noem, "Bu tankerlerden biri olan Motor Tanker Bella I, haftalardır Sahil Güvenlik'ten kaçmaya çalışıyordu, hatta takip altındayken bayrağını değiştirip gövdesine yeni bir isim boyayarak adaletten kaçmaya yönelik çaresiz ve başarısız bir girişimde bulundu. USCGC Munro gemisinin kahraman mürettebatı, bu gemiyi açık denizlerde ve zorlu fırtınalar arasında takip etti, büyük bir dikkatle gözetleme yaparak ülkemizi korudu ve Amerikalıları gururlandıran kararlılık ve vatanseverlik örneği sergiledi. Bu cesur kadın ve erkekler özverili görev anlayışları nedeniyle ulusumuzun teşekkürlerini hak etmektedirler. Dünyanın suçlularına mesaj verilmiştir: Kaçabilirsiniz, ama saklanamazsınız. Nerede bulursak bulalım, Amerikan halkını koruma ve uyuşturucu terörizmin finansmanını kesintiye uğratma görevimizden asla vazgeçmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.