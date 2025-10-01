Haberler

ABD, Harvard Üniversitesi'ne Yönelik Federal Fonları Kesme Sürecini Başlattı

ABD, Harvard Üniversitesi'ne Yönelik Federal Fonları Kesme Sürecini Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'nin antisemitizm olaylarına karşı tutumunu gerekçe göstererek, araştırma hibeleri ve federal fonlara erişimini engellemeyi hedefliyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'nin gelecekteki araştırma hibelerine ve federal fonlara erişimini engellemek üzere resmi süreç başlattı.

ABD basını, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın, üniversitenin kampüsündeki antisemitizm olaylarına karşı 'kasıtlı kayıtsızlık' gösterdiğini savunarak federal fonlardan menedilmesi için Harvard Üniversitesi'ni resmi inceleme sürecine sevk ettiğini bildirdi. Sürecin Harvard aleyhine sonuçlanması halinde, üniversitenin ABD hükümetiyle yeni sözleşmeler yapması ve araştırma fonlarından yararlanmasının engelleneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Maç sonunda sinirden konuşamadı
Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.