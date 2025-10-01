ABD, Harvard Üniversitesi'ne Yönelik Federal Fonları Kesme Sürecini Başlattı

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'nin gelecekteki araştırma hibelerine ve federal fonlara erişimini engellemek üzere resmi süreç başlattı.

ABD basını, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın, üniversitenin kampüsündeki antisemitizm olaylarına karşı 'kasıtlı kayıtsızlık' gösterdiğini savunarak federal fonlardan menedilmesi için Harvard Üniversitesi'ni resmi inceleme sürecine sevk ettiğini bildirdi. Sürecin Harvard aleyhine sonuçlanması halinde, üniversitenin ABD hükümetiyle yeni sözleşmeler yapması ve araştırma fonlarından yararlanmasının engelleneceği belirtildi.