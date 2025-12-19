Haberler

ABD, Green Card programını süresiz olarak askıya aldı

Güncelleme:
ABD ülkeyi kana bulayan iki saldırının ardından Green Card başvurularını süresiz olarak askıya aldı. İç Güvenlik Bakanı Noem, Trump'ın talimatıyla ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) programının durdurulduğunu açıkladı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Diversity Visa programını perşembe günü askıya aldı.
  • Diversity Visa programı, ABD'de az temsil edilen ülkelerden gelen kişilere her yıl yaklaşık 50 bin Yeşil Kart sağlıyor.
  • 2025 yılı Diversity Visa çekilişine yaklaşık 20 milyon kişi başvurmuş ve 131 binden fazla kişi seçilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Brown Üniversitesi ve MIT kampüslerindeki silahlı saldırının ardından "Yeşil Kart" çekilişi (Diversity Visa) programını perşembe günü askıya aldı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) programının durdurulması emrini verdiğini duyurdu. Noem, paylaşımında "Bu caninin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi" ifadesini kullandı.

ÇEŞİTLİLİK VİZESİ PROGRAMI NEDİR?

Çeşitlilik vizesi programı, ABD'de az temsil edilen ülkelerden (birçoğu Afrika kıtasında yer alan ülkeler) gelen kişilere her yıl kura yoluyla yaklaşık 50 bin kalıcı oturma izni (Yeşil Kart) sağlayan bir sistem. 2025 yılı çekilişine yaklaşık 20 milyon kişi başvurmuş, kazananların eşleri dahil edildiğinde 131 binden fazla kişi seçilmişti.

Kurayı kazanan adayların ABD'ye kabul edilmeden önce sıkı bir güvenlik taramasından geçmesi gerekiyor. Saldırı şüphelisinin geldiği Portekiz vatandaşlarına 2025 çekilişinde sadece 38 kişilik kontenjan ayrılmıştı.

Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Bizde de ak kart var, elek sınır projesi

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Millet Vatanini korumasıni biliyor..Darısı basimiza

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

allah seni kahretsin ya. ulan sen kmsn ya

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

ÜLKEYE MÜSLÜMANLARI ALMASINLAR SORUN ÇÖZÜLÜR.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Cok derdime O bstakliğa giden kendi sucu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

