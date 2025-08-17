ABD, Gazze Halkına Ziyaretçi Vizelerini Durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerinin verilmesini durdurdu. Açıklamada, bu kararın geçici tıbbi ve insani amaçlı vizeler için süreç ve prosedürlerin incelenmesi sırasında alındığı belirtildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesinin durdurulması konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
