ABD, Gazze Halkına Ziyaretçi Vizelerini Durdurdu

ABD, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu bildirdi.

Abd Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Gazze halkına ziyaretçi vizesi verilmesinin durdurulması konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz" ifadeleri kullanıldı.