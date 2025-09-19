Haberler

ABD, Gazze'de Acil Ateşkes Tasarısını Veto Etti

ABD, Gazze'de Acil Ateşkes Tasarısını Veto Etti
Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acil ateşkes ve sınırsız insani yardım talep eden karar tasarısı ABD tarafından veto edildi. 14 üye 'evet' oyu kullanırken, ABD tek başına ret oyu verdi.

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de acil ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı ABD tarafından veto edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), sunulan 'acil ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım' içeren karar tasarısı BMGK'de oylandı. Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ile sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni karar tasarısı ABD tarafından veto edildi. BMGK'nin 14 üyesinin 'evet' oyu kullandığı tasarı, ABD'nin tek oyuyla reddedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
