ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı

Güncelleme:
ABD First Lady'si Melania Trump, Minnesota eyaletinde haftalardır süren ve şiddet sarmalına dönüşen protestolara karşı sessizliğini bozarak tüm ülkeye acil barış çağrısında bulundu. Federal göçmenlik politikaları nedeniyle sokakların karıştığı ve can kayıplarının yaşandığı bölgedeki kaosu değerlendiren Trump, anayasal protesto hakkının ancak şiddetten arındığında anlamlı olacağını vurguladı. First Lady protestoculara "Lütfen barışçıl protesto edin" dedi.

  • ABD First Lady'si Melania Trump, Minnesota'daki protestolara ilişkin şiddete karşı olduğunu ve barışçıl protesto çağrısı yaptığını belirtti.
  • Minnesota'daki protestolar, federal göçmenlik politikaları ve sınır güvenliği uygulamalarına karşı başlatıldı ve şiddet olayları ile can kayıpları yaşandı.
  • Minnesota polisi ve federal birimler, protestoların kontrol dışına çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

ABD First Lady'si Melania Trump, Minnesota'da haftalardır devam eden ve gerilimin tırmandığı protestolara ilişkin sessizliğini bozdu. Tüm Amerikalılara seslenen Trump, sağduyu ve barış çağrısında bulundu. Melania Trump "Şiddete karşıyım, bu yüzden lütfen, eğer protesto edecekseniz, barışçıl bir şekilde protesto edin." dedi.

Minnesota eyaletinde federal göçmenlik politikaları ve sınır güvenliği uygulamalarına karşı başlatılan gösteriler, son haftalarda şiddet olaylarına sahne oldu. Şehirde tansiyonun yükselmesi ve bazı olayların ölümle sonuçlanması üzerine First Lady Melania Trump, Washington'dan acil bir mesaj yayımladı.

"ŞİDDETE KARŞIYIM"

Yaptığı açıklamada toplumsal huzurun önemine dikkat çeken Melania Trump, şu ifadeleri kullandı: "Şiddete karşıyım, bu yüzden lütfen, eğer protesto edecekseniz, barışçıl bir şekilde protesto edin."

Trump, mesajında birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, demokratik hakların kullanımında şiddetin bir araç olmaması gerektiğini belirtti.

MİNNESOTA GERİLİM NEDEN YÜKSELDİ ?

Eyaletteki huzursuzluğun temelinde, federal hükümetin yürüttüğü göçmenlik ve sınır güvenliği operasyonları yer alıyor. Barışçıl başlayan ancak zamanla çatışmalı bir hal alan gösterilerde yaşanan can kayıpları, hem yerel hem de ulusal düzeyde endişeleri artırmıştı. First Lady'nin bu çıkışı, olayların daha fazla tırmanmasını önlemeye yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Minnesota polisi ve federal birimler, protestoların kontrol dışına çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Yetkililer, vatandaşların anayasal protesto haklarını desteklediklerini ancak kamu düzenini bozan ve can güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı taviz verilmeyeceğini yineledi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
