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ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü

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ABD'nin San Diego şehrinde donanmaya ait EA-18G Growler savaş uçağı denize düştü. Düşen uçaktaki 2 pilot kaza anında paraşütle atlayarak kurtuldu.

San Diego şehrinde ABD donanmasına ait bir savaş uçağı denize düştü. Kaza anı kameraya saniye saniye yansırken görüntülerde uçağın oldukça hızlı bir şekilde denize daldığı görülüyor.

PİLOTLAR PARAŞÜTLE ATLAYARAK KURTULDU

Yetkililer düşen uçaktaki 2 pilotun kaza anında paraşütle atlayarak kurtulduğunu belirtirken bir ABD Donanması sözcüsü ABC 10News'e uçağın bir E/A-18 G Growler olduğunu doğruladı.

BALIKÇILAR TARAFINDAN KURTARILDILAR

Sözcü, uçak mürettebatının güvenli bir şekilde atladığını ve sudan çıkarıldığını söyledi. ABD Sahil Güvenliği, pilotların suda sadece bir dakika kaldıktan sonra bir balıkçı teknesindeki iyi niyetli kişiler tarafından kurtarıldığını söylüyor.

Sahil Güvenlik yetkilileri, pilotların daha sonra olay yerindeki ABD Gümrük ve Sınır Koruma botuna transfer edildiğini ve daha sonra hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

helikpterleri uçaları dahası gelsin

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Haber YorumlarıFerhat w2w Demir:

balıklara yazık olmuştur

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Haber YorumlarıHikmet KUĞU:

Allahım beraat gecesi hürmetine amerikaya ait savaş çıkartacak uçakları, gemileri, bombaları ne var ise yok eyle . Amin..

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

mükemmel atlayış

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Haber Yorumlarıayhan demir:

Allah'ın musibetleri üzerinizde eksik olmasın inşallah

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