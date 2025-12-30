Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi vurdu: 2 ölü

ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi vurdu: 2 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi vurdu. Saldırıda teknedeki 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi vurduğu ve 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), sanal medya hesabından Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda, dün uluslararası sularda vurulan teknenin 'terör örgütü' olarak tanımlanan bir grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi. Teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı öne sürülen paylaşımda, saldırıda teknedeki 2 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ankara'da DEAŞ operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı

Şehitlerimizin ardından düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan kadının acı sonu
Bavullar toplandı! Arda Turan'dan flaş karar

Bavullar toplandı! Arda Turan'dan flaş karar
3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de baskın yapılmış

3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de...
Bursaspor durmuyor! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırdılar

Bursaspor durmuyor! Bu kez de Fenerbahçe'nin eski yıldızını aldılar
Aydın'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan kadının acı sonu
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı

Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
Dev banka altında rekor için tarih verdi

Dev banka altında rekor için tarih verdi! Bu rakam hayaller kurdurtur