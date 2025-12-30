ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi vurdu: 2 ölü

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi vurduğu ve 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), sanal medya hesabından Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğu anın görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda, dün uluslararası sularda vurulan teknenin 'terör örgütü' olarak tanımlanan bir grup için faaliyet gösterdiği iddia edildi. Teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı öne sürülen paylaşımda, saldırıda teknedeki 2 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği bildirildi.