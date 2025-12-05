Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneye saldırı düzenledi: 4 ölü

ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneye saldırı düzenledi: 4 ölü Haber Videosunu İzle
ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneye saldırı düzenledi: 4 ölü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği saldırıda, teknede bulunan 4 narko-teröristi öldürdü. Operasyon, Güney Mızrağı adı verilen bir askeri görevle gerçekleştirildi.

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknede bulunan 4 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek üzere başlatılan Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten görev gücünün, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla 'Terör Örgütü' olarak belirlenmiş bir gruba ait tekneye uluslararası sularda ölümcül bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

"4 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

Hedef alınan teknenin uyuşturucu taşıdığı ve Doğu Pasifik'te bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Teknede bulunan 4 erkek narko-terörist öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Çok sayıda futbolcu başkan ve yönetici gözaltına alındı

Çok sayıda futbolcu, başkan ve yönetici gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
Fiyatlar yükseldi, uzmanlardan altın uyarısı geldi: Yoğun bakımlık olan var

Bunun ucuzunu sakın almayın! Yoğun bakımlık olan dahi var
Boynuna tasma takıp gezdirmişti! 2 şüpheli için istenen ceza belli oldu

Tasma takıp sokak sokak gezdirdi! İşte 2 şüpheli için istenen ceza
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
ABD'deki Türkler, yoğun göçmen denetimleriyle tedirgin

O ülkede Türkler neredeyse adım atamıyor! Denetimler bir anda arttı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Bir şirkete daha el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Bir şirkete daha el konuldu
Meteoroloji alarm verdi! Bu tarihe dikkat, 65 ilde sağanak yağış bekleniyor

Bu tarihe dikkat! Kuvvetli geliyor, 65 ili çok fena vuracak
Medyada dev satın alma! Milyonlar bu ortaklığa çok sevinecek

Milyonlarca abonesi olan 2 platform birleşiyor
Bengü'nün kalp emojili paylaşımı olay oldu! Eski eşiyle sıcak görüntüler

Bengü'nün kalp emojili paylaşımı olay oldu!
Galatasaray'a yıldız futbolcusundan bir kötü haber daha

Galatasaray'a yıldız futbolcusundan bir kötü haber daha
Barzani yönetiminden Bahçeli'ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı

Barzani'den geri adım! Bahçeli sözleri sonrası yeni açıklama geldi
Dünya devi Ekvadorlu ikizleri havada kaptı

Dünya devi ikizleri havada kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.