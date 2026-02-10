Haberler

ABD, Doğu Pasifik'te Uyuşturucu Kaçakçılığı Yapan Tekneye Saldırdı: 2 Ölü

ABD, Doğu Pasifik'te Uyuşturucu Kaçakçılığı Yapan Tekneye Saldırdı: 2 Ölü
Güncelleme:
ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kurtarıldı.

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknedeki 2 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknenin vurulduğu, saldırı sonucu 2 kişinin öldürüldüğü ve 1 kişinin ise sağ kurtulduğu belirtildi. İstihbarat verilerinin geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı kaydedilen açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
