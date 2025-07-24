ABD Dışişleri Bakanlığı Harvard Üniversitesi Üzerinde Soruşturma Başlattı

Abd Dışişleri Bakanlığı, öğrenci, akademisyen ve araştırmacılara vize olanağı sunan Değişim Ziyaretçi Programı'na Harvard Üniversitesi'nin katılımının uygunluğuyla ilgili soruşturma başlatacağını açıkladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, uluslararası öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik devlet tarafından yürütülen vize programına uyum kapsamında, Harvard Üniversitesi'ne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Bakanlık, Değişim Ziyaretçi Programı'na (SEVP) katılan tüm eğitim kurumlarının, düzenlemelere tamamen uyması, raporlamada şeffaf olması ve programın temelini oluşturan kültürel değişim ile karşılıklı anlayış ilkelerini desteklemeye bağlılık göstermesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, "Değişim ziyaretçilerine sponsor olma ayrıcalığını sürdürebilmek için sponsorlar, programlarını ABD'nin dış politika hedeflerini zedelemeyecek veya ulusal güvenlik çıkarlarını riske atmayacak şekilde yürütmek de dahil olmak üzere tüm düzenlemelere uymalıdır" denildi. Amerikan halkının, üniversite yönetimlerinden ulusal güvenliği korumasını, yasalara uygun hareket etmesini ve tüm öğrenciler için güvenli bir ortam sağlamasını bekleme hakkı olduğu belirtilen açıklamada, bu soruşturmanın Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu programlarının ülkenin çıkarlarına aykırı olmamasını sağlayacağı belirtildi.