ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de İç Savaş Tehlikesi Yakın

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'de topyekun bir iç savaşın 'birkaç ay değil, birkaç hafta uzakta' olabileceğini söyledi ve geçiş yönetimine destek çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Rubio, "Bu hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz çünkü alternatif tam ölçekli bir iç savaş ve kaos ve bu da elbette tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hükümetinin başarısız olması durumunda tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma riski taşıdığını söyleyen Rubio, "Aslında, açıkçası, geçiş otoritesinin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, potansiyel bir çöküşe ve feci boyutlarda tam ölçekli bir iç savaşa, temelde ülkenin bölünmesine belki birkaç ay değil, haftalar uzaklıkta olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Rubio, yaptırımların kaldırılmasının, komşu ülkelerin Suriye hükümetine destek sağlamasını kolaylaştıracağını kaydederek, Türkiye'deki büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin, özellikle kolluk kuvvetleri için ihtiyaç duydukları yardım konusunda Suriye'nin ihtiyaçları için yerel ortaklarla koordinasyon sağlayabileceğini dile getirdi.